رئيس الحكومة الليبية يتسلم قائمة بأسماء 1789 عالقا بالخارج

تسلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، الكشف النهائي بأسماء الليبيين العالقين في الخارج، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، لـ”الثني” أن قائمة المستهدفين بالعودة إلى أرض الوطن والبالغ عددهم الإجمالي 1789 مواطنا ومواطنة، تم إعداد قوائمهم عبر المنظومة الإلكترونيه لوزارة الخارجية، إضافة إلى التواصل مع الأرقام المخصصة من قبل الوزارة لهذا الشأن.

وتضم القائمة عدد 902 عالق بجمهورية مصر العربية، و 431 عالقا بالجمهورية التونسية، و 317 عالقا بالجمهورية التركية.

كما تضم القائمة 47 عالقا بعدد من الدول الأوروبية، و 89 عالقا بالمملكة الأردنية، ومواطنان بالجمهورية العراقية ومواطنا واحدا بالجمهورية اللبنانية.

وأحال رئيس الحكومة، قائمة المستهدفين بالعودة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة قبل عودتهم في القريب العاجل.