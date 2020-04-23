البعثة الأممية تدعو لهدنة في ليبيا خلال شهر رمضان

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية إلى هدنة في شهر رمضان لكي يتحد الليبيون حول معاني الشهر الفضيل، وليتمكنوا من مواجهة وباء كورونا.

وقالت البعثة الأممية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” “تهنىء بعثة الأمم المتحدة الشعب الليبي العزيز بحلول شهر رمضان المبارك، وانسجامًا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي، والتي جددها في رسالته اليوم بمناسبة حلول الشهر الكريم” مضيفة “تضم البعثة صوتها إلى الدعوة التي أطلقها عدد من الشخصيات الليبية من مختلف المناطق والتوجهات والداعية إلى هدنة وإسكات صوت الرصاص والصواريخ في شهر رمضان المبارك لكي يتحد الليبيون حول معاني الشهر الفضيل، ولنتمكن جميعًا من أن نتحد ضد كورونا في ليبيا”.