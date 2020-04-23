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نائب عن ترهونة يكشف الأوضاع العسكرية والمعيشية بالمدينة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة د. محمد عامر العباني أن المدينة تشهد حالة من الهدوء الحذر.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المدينة تشهد اليوم الخميس حالة من الهدوء الحذر إلا أنها تعاني من انقطاع التيار الكهربائي مرجحا عودته ليل اليوم للمدينة.

وبين العباني أن قوات الجيش تمكنت من استعادة منطقة القره بوللي وطرد التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق من المنطقة يوم أمس الاربعاء موضحا أن “قوات الجيش لاحقت المليشيات إلى الطريق الساحلي ومنطقة القره بوللي”، وقامت اليوم بعمليات تمشيط لطرد بقايا قوات الوفاق لافتا إلى أن جثث التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق لازالت ملقاة في شوارع القره بوللي، وأن “اللواء التاسع يسيطر على الساحلي وكوبري القره بوللي ويستعد لعمليات تطهير ما بعد القره بوللي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يجب على الجيش الوطنى تطهير المنطقة حول ترهونة لمسافة مائة ميل حتى لا يطمع اى خائن فى الاقتراب مرة اخرى ويجب التقدم حتى الخمس كما حدث مع سرت ليحاصر الجيش مدينة الشر مصراطة

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  • يافرحة طلبة كلية الطب بطرابلس الجثث مجانا فى الشوارع اشكال والوان سورى ومصراتى وتركى وتشادى ويمكن تصديرها للخارج معلبة !!

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  • لا خوف علي أشبال اليوم قدوتهم أسد الأمس المجاهد يوسف ابو رحيل ان العملاء الذي يحاربونكم اليوم علي تراب ليبيا مستعينين بجيش تركيا هم احفاد العملاء الذين حاربوا أجدادكم في الماضي مستعينين بجيش ايطاليا ومن خانوا الوطن اليوم هم أحفاد من خانوا الوطن بالأمس والتاريخ يعيد نفسه فشدوا حيلكم يا شباب محاور تطهير الوطن من العملاء والغزاة ياشباب محاور في الجيش الليبي هلموا الي بطون كتب التاريخ وأستمدوا الصمود من ماضي صمود الاجداد رغم الجوع والعوز الذي كانوا عليه فلديكم شرف في بطون كتب التاريخ القديم والحاضر المقيم فانتم أغنياء بأرث الماضي ليس لخصمكم في الماض او في الحاضر مثل مالديكم وهذه سيرة جدكم يوسف ابو رحيل وكان بورحيل ومجموعته التي يقودها بورحيل فقد اصطدمت بدورية إيطالية كبيرة بقيادة الملازم الإيطالي برنديسي (Brnadeci) مما اضطر بهم للعودة داخل الحدود وقد قامت معركة علي الحدود بين الطرفين في 19 – ديسمبر – 1931م، قرب زاوية أم ركبة تقع شرق مدينة طبرق بمسافة 125كم، ولكن الدورية الإيطالية إحاطة بالمجموعة المكونة من يوسف بورحيل وثلاثة من رفاقه فاضطروا إلى ترك خيولهم تحصنوا بأحدي المغارات وصمدوا وقاتلوا حتى استشهدوا جميعاً، وكان البلاغ الإيطالي الصادر في أول فبراير من عام 1932 م، بأنه ((عندما انتهي إطلاق النار مع مجموعة من الثوار حاولت اقتحام الحدود المصرية تقدم نحوهم الملازم برنديسي فوجد أربع جثث لم تزل بنادقهم حامية في قبضة أيديهم وكان احدهم يوسف بورحيل وقد اظهر مع رفاقه الثلاثة بسالة حتى أخر دقيقة في حياتهم)). ولم يكتفي الغزاة الطليان علي عادتهم بقتل يوسف بورحيل ورفاقه الثلاثة بل تم التمثيل بجثثهم آنذاك وقطع رأس يوسف بورحيل بالقرب من زاوية أم ركبة ونقل رأسه في علبة صفيح إلى البردي للتعرف عليه ثم نقل رأسه إلي المعتقل بنينا لعرضه علي الأهالي المحتجزين داخل المعتقل وذلك للحط من معنوياتهم وإجبارهم علي الاستسلام التام للغزاة الطليان. كان يوسف بورحيل مثله مثل قائده عمر المختار فلم تلمس أيديهم الطاهرة أي مبالغ نقدية من الغزاة للتفريط في شبر واحد من وطنهم وفضلوا الاستشهاد دون أن تمس أيديهم أيدي الغزاة والعملاء الذين تلطخت أيديهم بدماء الأهالي. وكانت هذه نهاية الرجال الإبطال الذين دخلوا التاريخ الليبي من أوسع أبوابه وقدموا الدم والفداء من اجل وطنهم وسيظل هذا البطل بورحيل أحد العلامات المشرفة في حركة جهادنا وسنظل تحترم تاريخ واستشهاد كل رجال هذا الوطن. أصدر الإيطاليين بيانا ً عاما ً نشر في الصحف الإيطالية والعربية الصادرة في ليبيا، وقد جاء في البلاغ الإيطالي ما يلي : ((وقد أظهر يوسف بورحيل ور فقاؤه الثلاثة بسالة مدهشة حتى آخر دقيقة من حياتهم، وهكذا انتهت حياة الرئيس العظيم البرقاوى أحد تلامذة مدرسة الجغبوب القرآنية ومستشار عمر المختار)). فقد استشهد يوسف بورحيل المسماري داخل حدود وطنه وكان حلمه قد تحقق عندما قال لأصحابه وهم متجهون نحو الحدود المصرية ((أما أنتم يا إخواني فشباب، لكم في مصر اسر، ولكم في العمر براح، أما إنا فقد جاوزت الخامسة والستين ولا أري أن هناك مدفنا يليق بي خارج هذا الوطن وفي غير هذا الميدان))

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  • لو كنت صادق يا العباني انت والكانيات والمحماري حتى مشبرك الحرذ اتحدكم فيديوا واحد يثبت سيطرة على قوربولي الجيش موجود معروف لو كنت مسيطر عليه ما حصل ميلشيات الكاني حاولت الانتحار كسر الحصار على ترهونة فشلت عادت حجورها مرة الاخرى داخل ترهونة الحصار محكم مستمر ليس لكم طريق الهروب بني وليد

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    • أنا ترهوني اب عن جد ومن سكان القرهبولي والمدينة هادئه ولا يوجد بها إلا سكانها والشرطة وإن كان فيه مناوشات فقد تكون فى محور الزطارنه وكل ذلك بعيد عن القرهبولي وقوات الوفاق مازالت متواجده في الرواجح والعبينات هذه مناطق داخل الحدود الإدارية لترهونه 63 كيلومتر بعدها عن القرهبولي

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  • قوات الجيش الليبي الوطني القوي المحترف المهني يبسط سيطرته في هذه اللحظة على القرهبولي وقصر اخيار وامسلاته وزليطن وجيشنا الباسل يقف على مشارف مصراته وسندخل مصراته في غضون 10 دقائق. الإعلام الحربي لقوات الكرامه

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