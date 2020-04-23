نائب عن ترهونة يكشف الأوضاع العسكرية والمعيشية بالمدينة

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة د. محمد عامر العباني أن المدينة تشهد حالة من الهدوء الحذر.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المدينة تشهد اليوم الخميس حالة من الهدوء الحذر إلا أنها تعاني من انقطاع التيار الكهربائي مرجحا عودته ليل اليوم للمدينة.

وبين العباني أن قوات الجيش تمكنت من استعادة منطقة القره بوللي وطرد التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق من المنطقة يوم أمس الاربعاء موضحا أن “قوات الجيش لاحقت المليشيات إلى الطريق الساحلي ومنطقة القره بوللي”، وقامت اليوم بعمليات تمشيط لطرد بقايا قوات الوفاق لافتا إلى أن جثث التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق لازالت ملقاة في شوارع القره بوللي، وأن “اللواء التاسع يسيطر على الساحلي وكوبري القره بوللي ويستعد لعمليات تطهير ما بعد القره بوللي”.