مدير أمن سرت: الوضع جيد من خلال اتخاذ الإجراءات لمجابهة الفيروس

أكد مدير الأمن رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بسرت العقيد ميمي لامين، أن الوضع في سرت جيد من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا وذلك بتجهيز عيادتين للحميات والحجر الصحي، وتدريب العناصر الطبية على مختلف التحاليل المتعلقة بالفيروس.

كما بحث لامين خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين في بلدية سرت الاستعدادات لإحياء الذكري الخامسة بعد الـ 100 لمعركة القرضابية الشهيرة معركة الليبيين، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهرا بموقع النصب التذكاري للمعركة.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين المجلس ومسؤولي الشركات والقطاعات بسرت في العمل اليومي والتواجد بمقار أعماله.

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