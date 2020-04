حمل حفتر ، الخميس في مؤتمر صحفي ، الخميس، المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق غير المعتمدة، مسؤولية انحدار المشهد السياسي و الوضع الاقتصادي في ليبيا

