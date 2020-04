أكد حفتر ، الخميس في مؤتمر صحفي ، الخميس، أن المجلس الرئاسي خان ليبيا بجلبه للمرتزقة و عميل للحكومة التركية بعدما استعان بالجيش التركي

The post حفتر : المجلس الرئاسي خائن وعميل بجلبه للمرتزقة و الاستعانة بالجيش التركي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24