اجتماع موسع لبحث سير العمل بين المجلس التسييري سرت ومختلف القطاعات

عقد بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت أمس اجتماع موسع لبحث سير العمل بين المجلس البلدي ومسؤولي مكاتب القطاعات والمراقبات بالبلدية والشركات الخدمية والأجهزة العاملة بسرت.

الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر بحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، ومستجدات أزمة كورونا، حيث تم التأكيد على اتخاد كافة الإجراءات بإعادة تنظيم سوق بيع الخضروات، وتكليف مراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي بمتابعة السوق ومتابعة الأسعار، كما تناول الاجتماع متابعة ملف السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

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