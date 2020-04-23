حفتر : المجلس الرئاسي خائن وعميل وتصرفاته سبب رئيسي في إنهاء "الاتفاق السياسي"

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس 23 أبريل/نيسان، إن المجلس الرئاسي “خائن وعميل”.
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس 23 أبريل/نيسان، إن المجلس الرئاسي “خائن وعميل”.
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
قرار تأخر كثيرا ومن الغد ثورة الفاتح من رمضان لسحق المليشيات الارهابية ومن اليوم لاحصانة سياسية للسراج وحكومته وبالتالى على نسور الجو التعامل معهم زعماء عصابات ارهابية .
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