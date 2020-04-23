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حفتر : المجلس الرئاسي خائن وعميل وتصرفاته سبب رئيسي في إنهاء "الاتفاق السياسي"

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس 23 أبريل/نيسان، إن المجلس الرئاسي “خائن وعميل”.

يتبع…

 

 

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • قرار تأخر كثيرا ومن الغد ثورة الفاتح من رمضان لسحق المليشيات الارهابية ومن اليوم لاحصانة سياسية للسراج وحكومته وبالتالى على نسور الجو التعامل معهم زعماء عصابات ارهابية .

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