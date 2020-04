دعا

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، الخميس، الليبيّين إلى تحقيق توافق ليبي ليبي ، مقترحا تشكيل مجلس رئاسي

مكون من رئيس ونائبين يمثل أقاليم ليبيا.

و أوضح

صالح انه سيتم تشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، مبيناً أنه لا يحق

لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية .

و أشار

صالح إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد تحدد شكل الدولة ونظامها السياسي لإجراء انتخابات

برلمانية ورئاسية ، مشددا على أن الجيش دوره حماية البلاد، فيما يتولى المجلس الرئاسي

مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة .

The post صالح يقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24