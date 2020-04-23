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صالح يقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعا
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، الخميس، الليبيّين إلى  تحقيق توافق ليبي ليبي ، مقترحا تشكيل مجلس رئاسي
مكون من رئيس ونائبين يمثل أقاليم ليبيا.

و أوضح
صالح انه سيتم تشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، مبيناً أنه لا يحق
لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية .

و أشار
صالح إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد تحدد شكل الدولة ونظامها السياسي لإجراء انتخابات
برلمانية ورئاسية ، مشددا على أن الجيش دوره حماية البلاد، فيما يتولى المجلس الرئاسي
مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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