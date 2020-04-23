السراج يطلع قيس سعيد على مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وخلال الاتصال، تبادل الطرفان التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما تطرقا إلى تنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة «كورونا المستجد»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للحكومة الموقتة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ليكون أول أيامه غدًا الجمعة الموافق 24 أبريل الجاري.

وكان قيس سعيد جدد خلال اتصال هاتفي مع السراج في 15 أبريل الجاري، موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق، ورفضها التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، مشددًا على ضرورة ترك الفرصة لليبيين لحل مشكلاتهم والعيش في سلام بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

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