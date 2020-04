أفادت مصادر صحفية، الخميس، باستعادة 4 سيارات من إجمالي 5 جرى السطو عليها في غريان كانت في طريقها إلى دعم بلديات الجنوب بعد جهود من المجلس البلدي غريان وأعيان وحكماء المدينة.

