قررت السلطات الجزائرية، الخميس، رفع الحجر الشامل على ولاية البليدة وفرض حجر جزئي من 2 ظهرا إلى 7 صباحا .

