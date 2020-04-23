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السراج يبلغ البرلمان الأوروبي رسميا اعتراض حكومة الوفاق على «إيريني»

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أبلغ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الخميس، رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، اعتراض حكومة الوفاق على عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال السراج في بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، :« تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية إيريني، وكنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011» بشأن حظر توريد إلى ليبيا.

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وأضاف السراج في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي «لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها»، مبديًا استياء حكومته من «انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية».

وأطلق الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي، العملية «إيريني» لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا بحريًّا، وذلك تماشيًا مع تعهدات أعضائه المشاركين في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عُقد في يناير الماضي، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة الحظر المفروض على توريد الأسلحة.

وأعلنت حكومة الوفاق، في بيان صدر عقب إعلان إطلاق «إيريني»، تحفظها على العملية بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات القيادة العامة، غير أن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • وعن الخيانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ؛ فَإِنَّهَا بِئْسَ الْبِطَانَةُ )
    هل يعلم شركاءنا في الوطن ﺇن ﺍﻟﻌﺎﺭ كل العار ﺃﻥ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭﻙ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﻋﺎﺫﺭ ﻟﻚ ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﺠﻤﻠﻪ ﺷﻰﺀ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ يصفحان ﺃﺑﺪﺍ ﻭﻳﻈﻼﻥ ﻳﺬﻛﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽالوطن الحبيب ﻭﻳﺮﺗﻀﻮﻥ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﻭﺷﻌﺒﻬﻢ ﻭﺑﻴﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .. ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .وهذا ما يحدث في وطني هذه الأيام ﺇﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﻭﺃﺩﺍﺭ ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ .. ﻫﻨﺎﻙ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﻖ ﺑﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺳﻴﺒﻴﻌﻚ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ! ـــ ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺘﻬﻢ، ﻫﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻟﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻳﺮﻣﻮﻧﻪ ﻭيرموا ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺰﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ! ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﺒﺮﺭ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻠﺨﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻪ، ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ، ﺳﺘﺠﺪﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻟﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺑﻚ ﻓﻤﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ﺳﻴﺒﻴﻊ ﻛﻞ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ! ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺘﻠﺮ ‏( ﺃﺣﻘﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻫﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ‏)
    )

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  • شوفوا الخسيس السراج
    اللهم اتوجه إليك في هذا الشهر الكبير ان يتخلص الوطن من العميل السراج والزمرة الفاسدة زمرة الإخوان اللعينة

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