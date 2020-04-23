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«السراج» والرئيس التونسي يبحثان التعاون المشترك في أزمة كورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الفوقا، مساء اليوم الخميس، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أجرى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وزعمت وسائل الإعلام، أن قيس السعيد والسراج تبادلا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، متطرقين إلى بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي رفض عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا في رسالة لمجلس الأمن أنه لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن.

وأوضح رئيس الرئاسي أن عملية الاتحاد الأوروبي تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، التي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر.

كما راسل السراج، مجلس البرلمان الأوروبي بمضمون مشابه جاء فيه “نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة”.

وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي البرلمان الأوروبي تأسفه جراء تلك الخطوة قائلا “كنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد إلى ليبيا”.

وتابع السراج أنهم لم يكونوا يتوقعون ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق متناسين أنها الحكومة الشرعية “التي اعترفتم بها”، وفق الرسالة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية إيريني مطلع إبريل الجاري لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، إلا أن اقتصار المراقبة على البحر فقط، أثار حفيظة حكومة الوفاق كونها أغفلت مراقبة الحدود الشرقية والجوية مصدر تسليح حفتر.

الوسوم

أزمة كورونا التعاون المشترك الرئيس التونسي السراج بحث ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الشعب التونسي الشقيق كل العام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يبدوا ان رئيسكم يتعامل مع الإرهاب فخذوا حذركم

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  • هل يعلم من باعوك يا وطني وخانوك ان ﻫﺘﻠﺮ قال ‏( ﺃﺣﻘﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻫﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ‏) ﺃﻥ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ فتبا لك من واطي ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭﻙ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﻋﺎﺫﺭ ﻟﻚ ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﺠﻤﻠﻪ ﺷﻰﺀ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ يصفحان ﺃﺑﺪﺍ ﻭﻳﻈﻼﻥ ﻳﺬﻛﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽالوطن الحبيب ﻭﻳﺮﺗﻀﻮﻥ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﻭﺷﻌﺒﻬﻢ ﻭﺑﻴﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .. ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .وهذا ما يحدث في وطني هذه الأيام ﺇﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﻭﺃﺩﺍﺭ ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ .. ﻫﻨﺎﻙ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﻖ ﺑﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺳﻴﺒﻴﻌﻚ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ! ـــ ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺘﻬﻢ، ﻫﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻟﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻳﺮﻣﻮﻧﻪ ﻭيرموا ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺰﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ! ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﺒﺮﺭ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻠﺨﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻪ، ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ، ﺳﺘﺠﺪﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻟﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺑﻚ ﻓﻤﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ﺳﻴﺒﻴﻊ ﻛﻞ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ !
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