أفاد نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بسقوط قذيفة على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة .
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أفاد نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بسقوط قذيفة على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة .
The post سقوط قذيفة على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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