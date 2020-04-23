اخبار ليبيا الان

سقوط قذيفة على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بسقوط قذيفة على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة .

The post سقوط قذيفة على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك