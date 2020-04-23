السراج يبلغ البرلمان الأوروبي باعتراض الوفاق على إيريني

بعث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج برسالة للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أبلغ خلالها باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة (العملية إيريني)

وبحسب وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال السراج، خلال رسالة لرئيس البرلمان الأوروبي: “تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية إيريني، وكنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد إلى ليبيا”

وتابع السراج: “لم نتوقع ألا تُفرّق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها”

وأكمل رئيس المجلس الرئاسي: “نبدي استياءنا الشديد من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي تعلمون جيداً بأنها مصدراً رئيسياً لدعم قوات حفتر المعتدية”، وفق نص الرسالة.