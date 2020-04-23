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السراج يبلغ البرلمان الأوروبي باعتراض الوفاق على إيريني

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بعث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج برسالة للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أبلغ خلالها باعتراض حكومة الوفاق  على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة (العملية إيريني) 

وبحسب وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال السراج، خلال رسالة لرئيس البرلمان الأوروبي: “تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية إيريني، وكنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد إلى ليبيا”

وتابع السراج: “لم نتوقع ألا تُفرّق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها”

وأكمل رئيس المجلس الرئاسي: “نبدي استياءنا الشديد من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي تعلمون جيداً بأنها مصدراً رئيسياً لدعم قوات حفتر المعتدية”، وفق نص الرسالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هل يعلم المنبطحين لأردوغان كالمشري والسراج وباشا آغا ان ﻫﺘﻠﺮ قال ‏( ﺃﺣﻘﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻫﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ‏) ﺃﻥ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ فتبا لك من واطي ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭﻙ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﻋﺎﺫﺭ ﻟﻚ ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﺠﻤﻠﻪ ﺷﻰﺀ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ يصفحان ﺃﺑﺪﺍ ﻭﻳﻈﻼﻥ ﻳﺬﻛﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽالوطن الحبيب ﻭﻳﺮﺗﻀﻮﻥ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﻭﺷﻌﺒﻬﻢ ﻭﺑﻴﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .. ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .وهذا ما يحدث في وطني هذه الأيام ﺇﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﻭﺃﺩﺍﺭ ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ .. ﻫﻨﺎﻙ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﻖ ﺑﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺳﻴﺒﻴﻌﻚ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ! ـــ ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺘﻬﻢ، ﻫﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻟﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻳﺮﻣﻮﻧﻪ ﻭيرموا ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺰﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ! ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﺒﺮﺭ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻠﺨﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻪ، ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ، ﺳﺘﺠﺪﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻟﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺑﻚ ﻓﻤﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ﺳﻴﺒﻴﻊ ﻛﻞ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ !
    )

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  • To confirm the post below, a top CIA agent once said , “we-CIA, do not TRUST any foreign national who works with us;” Because , if a person trade (traitor) or sell out his own country, that person would trade or sell out anyone and basically is worthless, un-trusted or valueless
    It is NOT that AlSaaraj objects to anything, it was an ORDER from his BOSS, the Turkish Intelligence Agency MIT..ya coward & top traitor by all means provided that your DNA is pure but rotten TURKISH

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