«العامة للكهرباء»: إعادة صيانة دائرة الهيرة غريان رقم «2» بسبب الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، صيانة دائرة الهيرة غريان رقم «2» التي تعطلت جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة الجبل الغربي خلال الفترة الماضية.

وقالت الشركة، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن أعمال الصيانة نفذها فنيوها التابعون لقسم خطوط غريان بالتنسيق مع دائرة تشغيل محطات الجبل الغربي.

وأكدت أن الدائرة ستسهم في استقرار الشبكة الكهربائية بمنطقة الجبل الغربي.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق اليوم، انفصال خط النهر القره بولي رقم «2» بالوقاية المسافية داخل محطة اللدائن؛ نتيجة الاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس، موضحة وقوع انفصال في الخط تسبب في فقد التغذية عن خروجات «11 ك.ف» ومحطة النهر القره بولي، وكذلك عدم إمكانية تغذية محطتي المصابحة ومرارة.

ولفت الشركة، إلى جاهزية فنييها للقيام بما يلزم من أعمال صيانة حال تحسن الظروف الأمنية.