العامة للكهرباء : انقطاع التيار عن أحياء بـ القره بولي بسبب الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء بمنطقة القره بولي؛ جراء إصابة محول المهداني قوة «20 ك.ف» على خط من اتجاه المكتب إلى 30 المدائن

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المحول تعطل نتيجة الاشتباكات الجارية في جنوب العاصمة طرابلس، مؤكدة أن فرق الصيانة جاهزة لإجراء أعمال الصيانة حال توفر الظروف الأمنية

