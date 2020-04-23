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«مشايخ وأعيان ترهونة»: نعلن تفويضنا الكامل للمشير خليفة حفتر بإدرة شؤون البلاد وقيادتها

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر مجلس مشايخ ترهونة، بياناً أعلن فيه تفويض المشير خليفة حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها، واستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم. على أن يعمل الجيش العربي الليبي على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي.

أضاف في بيانه: “تقديرا للتضحيات الجسام التي يقدمها الجيش العربي الليبي منذ سنة 2014 م وحتى تاريخ اليوم من أجل تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية ، والعصابات الإجرامية والمرتزقة الدواعش والأتراك، ولصوص القتل والسرقة والفساد. وبالنظر لعجز ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته الهزيلة والمرتهنة لسطوة المليشيات، وحيث يشكل مخرج الصخيرات بأكمله أكبر مهزلة سياسية في تاريخ ليبيا منذ عام 2011 م”.

وتابع: “واستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الذي أذيع مساء هذا اليوم المبارك الذي نستقبل فيه شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. فإن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الذي يضم ثلاث وستين قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز مائتين وثلاثين ألف نسمة، يفوض المشير خليفة حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها، واستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم. على أن يعمل الجيش العربي الليبي على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي”.

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حفتر ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • برقه وترهونه وطنها أبداً وطنه ما تخونه
    هل يعلم المنبطحين لأردوغان كالمشري والسراج وباشا آغا ان ﻫﺘﻠﺮ قال ‏( ﺃﺣﻘﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻫﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ‏) ﺃﻥ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ فتبا لك من واطي ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭﻙ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﻋﺎﺫﺭ ﻟﻚ ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﺠﻤﻠﻪ ﺷﻰﺀ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ يصفحان ﺃﺑﺪﺍ ﻭﻳﻈﻼﻥ ﻳﺬﻛﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽالوطن الحبيب ﻭﻳﺮﺗﻀﻮﻥ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﻭﺷﻌﺒﻬﻢ ﻭﺑﻴﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .. ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .وهذا ما يحدث في وطني هذه الأيام ﺇﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﻭﺃﺩﺍﺭ ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ .. ﻫﻨﺎﻙ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﻖ ﺑﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺳﻴﺒﻴﻌﻚ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ! ـــ ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺘﻬﻢ، ﻫﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻟﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻳﺮﻣﻮﻧﻪ ﻭيرموا ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺰﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ! ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﺒﺮﺭ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻠﺨﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻪ، ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ، ﺳﺘﺠﺪﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻟﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺑﻚ ﻓﻤﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ﺳﻴﺒﻴﻊ ﻛﻞ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ !
    )

    رد

    • برقه وبني وليد جيش حازم وعنيد
      والعدو قبل الصاحب به يشيد
      هل يعلم المنبطحين لأردوغان كالمشري والسراج وباشا آغا ان ﻫﺘﻠﺮ قال ‏( ﺃﺣﻘﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻫﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ‏) ﺃﻥ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ فتبا لك من واطي ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭﻙ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﻋﺎﺫﺭ ﻟﻚ ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﺠﻤﻠﻪ ﺷﻰﺀ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ يصفحان ﺃﺑﺪﺍ ﻭﻳﻈﻼﻥ ﻳﺬﻛﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽالوطن الحبيب ﻭﻳﺮﺗﻀﻮﻥ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﻭﺷﻌﺒﻬﻢ ﻭﺑﻴﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .. ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .وهذا ما يحدث في وطني هذه الأيام ﺇﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﻭﺃﺩﺍﺭ ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ .. ﻫﻨﺎﻙ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﻖ ﺑﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺳﻴﺒﻴﻌﻚ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ! ـــ ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺘﻬﻢ، ﻫﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻟﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻳﺮﻣﻮﻧﻪ ﻭيرموا ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺰﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ! ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﺒﺮﺭ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻠﺨﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻪ، ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ، ﺳﺘﺠﺪﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻟﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺑﻚ ﻓﻤﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ﺳﻴﺒﻴﻊ ﻛﻞ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ !
      )

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  • القوات الوفاق تصل اليك ترهونة قبل تجمع تعطي تجمع التفويض يا الفاسد يا المهرج الشيوخ ترهونة لا يمثلهم الشيوخ الرقص والبطن الزردو طز فيك طز في تفويضك مليون طز في مشيرك الجرذ الاسير

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