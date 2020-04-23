المجلس التسييري يوزع سلالا غذائية لمحدودي الدخل في طبرق

وزع المجلس التسييري لبلدية طبرق أكثر من 2000 سلة تحتوي على مواد غذائية أساسية لعدد من محدودي الدخل والمحتاجين ببلدية طبرق.

وقالت بلدية طبرق عبر مكتبها الإعلامي إن أحد التجار تبرع بمواد غذائية مختلفة للبلدية لغرض توزيعها على مستحقيها، مشيرة إلى أنه جرى تجهيز أكثر من 2000 سلة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه جرى أيضا توزيع عدد من السلال على الفروع التابعة للبلدية وتسليم كمية أخرى للجنة الزكاة.

وهنأ المجلس التسييري لبلدية طبرق كل المواطنين في البلدية والليبيين عامة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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