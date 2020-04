الثني : نستهدف عودة 1789 مواطنا ومواطنة عالقين في الخارج

تسلم

رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الخميس، الكشف النهائي بأسماء الليبيين

العالقين في الخارج .

وأوضح

المكتب الإعلامي للحكومة، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك”، أن قائمة المستهدفين بالعودة إلى البلاد تضم 1789 مواطنا ومواطنة، مبيناً أنه تم إعدادها عبر

التسجيل على المنظومة الإلكترونيه لوزارة الخارجية، مطالب اللجنة العليا لمكافحة كورونا

باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة قبل عودتهم .

وتضم

القائمة عدد 902 عالقا بمصر ، و 431 عالقا بتونس، و 317 عالقا بتركيا.

كما

تضم القائمة 47 عالقا بعدد من الدول الأوروبية، و 89 عالقا بالأردن ، ومواطنان بالعراق

ومواطنا واحدا في لبنان .

