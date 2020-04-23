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مجلس مشايخ ترهونة يُفوض حفتر بإدارة شؤون البلاد

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، اليوم الخميس، في بيان له، تفويض القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، بإدارة شؤون البلاد، واستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة،  وبناء مؤسساتها السياسية بشكل سليم.

وأكد المجلس، أنه “تقديرا للتضحيات الجسام التي يقدمها الجيش الليبي، منذ عام 2014 وحتى اليوم، من أجل تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية والمرتزقة الدواعش والأتراك، ولصوص القتل والسرقة والفساد، وبالنظر لعجز ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته الهزيلة والمرتهنة لسطوة المليشيات، وحيث يشكل  مخرج الصخيرات بأكمله أكبر مهزلة سياسية في تاريخ ليبيا منذ عام 2011”

وقال البيان: “استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة الذي أذيع، مساء اليوم، فإن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الذي يضم 63 قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز مائتين وثلاثين ألف نسمة من مشايخ وأعيان  ومهنيبن وخبراء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والاتحادات الشبابية، يفوّض المجلس القائد العام للجيش الليبي بإدارة شؤون البلاد، على أن يعمل الجيش على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي”، بحسب البيان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ترهونه وبرقه حماة الوطن وقت الشرقه

    هل يعلم المنبطحين لأردوغان كالمشري والسراج وباشا آغا ان ﻫﺘﻠﺮ قال ‏( ﺃﺣﻘﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻫﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ‏) ﺃﻥ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ فتبا لك من واطي ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺬﺭﻙ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﻋﺎﺫﺭ ﻟﻚ ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﺠﻤﻠﻪ ﺷﻰﺀ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ يصفحان ﺃﺑﺪﺍ ﻭﻳﻈﻼﻥ ﻳﺬﻛﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺽالوطن الحبيب ﻭﻳﺮﺗﻀﻮﻥ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﻭﺷﻌﺒﻬﻢ ﻭﺑﻴﻊ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .. ﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .وهذا ما يحدث في وطني هذه الأيام ﺇﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﻭﺃﺩﺍﺭ ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ .. ﻫﻨﺎﻙ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﻖ ﺑﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﻉ ﻭﻃﻨﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺳﻴﺒﻴﻌﻚ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ! ـــ ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺋﻦ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺘﻬﻢ، ﻫﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻟﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻳﺮﻣﻮﻧﻪ ﻭيرموا ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺰﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ! ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﺒﺮﺭ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻠﺨﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻪ، ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻃﻨﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ، ﺳﺘﺠﺪﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻟﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺑﻚ ﻓﻤﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻃﻨﻪ ﺳﻴﺒﻴﻊ ﻛﻞ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ !
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