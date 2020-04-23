مجلس مشايخ ترهونة يُفوض حفتر بإدارة شؤون البلاد

أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، اليوم الخميس، في بيان له، تفويض القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، بإدارة شؤون البلاد، واستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، وبناء مؤسساتها السياسية بشكل سليم.

وأكد المجلس، أنه “تقديرا للتضحيات الجسام التي يقدمها الجيش الليبي، منذ عام 2014 وحتى اليوم، من أجل تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية والمرتزقة الدواعش والأتراك، ولصوص القتل والسرقة والفساد، وبالنظر لعجز ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته الهزيلة والمرتهنة لسطوة المليشيات، وحيث يشكل مخرج الصخيرات بأكمله أكبر مهزلة سياسية في تاريخ ليبيا منذ عام 2011”

وقال البيان: “استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة الذي أذيع، مساء اليوم، فإن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الذي يضم 63 قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز مائتين وثلاثين ألف نسمة من مشايخ وأعيان ومهنيبن وخبراء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والاتحادات الشبابية، يفوّض المجلس القائد العام للجيش الليبي بإدارة شؤون البلاد، على أن يعمل الجيش على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي”، بحسب البيان.