أعلنت

الشركة العامة للكهرباء، الخميس، عن سرقة 1800متر من أسلاك محول مبروك غانم ببلدية

الجفارة، مطالبة كافة الجهات الاعتبارية بالبلدية بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات

الشبكة الكهربائية والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة ٠

