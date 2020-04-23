«الهنقاري»: حل الأزمة في ليبيا يكون عبر بقاء «السراج» 5 سنوات أخرى

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”، إن حل الأزمة في ليبيا يكون عبر الحل هو الاستمرار في تحرير كامل التراب الليبي، وبقاء الاتفاق السياسي 5 سنوات أخرى حتي فرض سلطة الدولة وإنتاج قوانين وخارطة طريق نهايتها انتخابات تضمن عدم صعود عبيد المقبور والأسير سدة الحكم في الدولة، على حد قوله.

أضاف “الهنقاري” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس: “حفتر يطالب بإسقاط الرئاسي بعد الهزيمة العسكرية واستحالة الوصول الي الحكم عبر الرصاص والدمار والرعب خلال كلمة قبلة قليل، وهذا الطلب يطلبه الأغبياء والحمقي من المحسوبين علينا شكليا ولكن هم لا يختلفون عن حقتر في طلب السلطة والمال” على حد زعمه.

واختتم “الهنقاري”: “عرفتم لماذا انا شخصيا ادافع بقوة عن الاتفاق السياسي ومجلسه الرئاسي لاني اعرف ان البديل هو وصول حفتر للحكم علي ظهر عقيلة ومجلسه” على حد قوله.