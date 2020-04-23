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«الهنقاري»: حل الأزمة في ليبيا يكون عبر بقاء «السراج» 5 سنوات أخرى

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”، إن حل الأزمة في ليبيا يكون عبر الحل هو الاستمرار في تحرير كامل التراب الليبي، وبقاء الاتفاق السياسي 5 سنوات أخرى حتي فرض سلطة الدولة وإنتاج قوانين وخارطة طريق نهايتها انتخابات تضمن عدم صعود عبيد المقبور والأسير سدة الحكم في الدولة، على حد قوله.

أضاف “الهنقاري” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس: “حفتر يطالب بإسقاط الرئاسي بعد الهزيمة العسكرية واستحالة الوصول الي الحكم عبر الرصاص والدمار والرعب خلال كلمة قبلة قليل، وهذا الطلب يطلبه الأغبياء والحمقي من المحسوبين علينا شكليا ولكن هم لا يختلفون عن حقتر في طلب السلطة والمال” على حد زعمه.

واختتم “الهنقاري”: “عرفتم لماذا انا شخصيا ادافع بقوة عن الاتفاق السياسي ومجلسه الرئاسي لاني اعرف ان البديل هو وصول حفتر للحكم علي ظهر عقيلة ومجلسه” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هل سيبصق اردوغان علي السراج رئيس حكومة الفرقاطه المنبثقه عن مؤامرة الصخيرات كما فعل نابليون بالعميل الذي مكنه من أحتلال بلاده يحكي أن الفرنسيين كانوا يبحثوا عن جاسوس ليمكنهم من اي معلومات حول النمسا وبجهد جهيد عثروا على رجل نمساوي كان يعمل مهربًا بين الحدود، واتفقوا معه على مبلغ من المال إذا هم استفادوا من معلوماته. فدلهم الخائن على منطقة جبلية يوجد فيها جيش نمساوي قديم، لكون المنطقة شبه مستعصية .وبالفعل.. تمكن الجيش الفرنسي من اقتحام المنطقة واحتلالها، وبعد أن استقر الوضع لفرنسا؛ جاء الخائن النمساوي لمقابلة (نابليون بونابرت)، فأدخلوه على الإمبراطور وكان جالسًا في قاعة كبيرة، وما إن رأى (نابليون) ذلك الجاسوس النمساوي؛ حتى رمى له بقبضة من النقود في صرة على الأرض؛ ليأخذها ثمن خيانته وجزاء أتعابه، فقال الجاسوس- كعادة أمثاله: سيدي العظيم؛ يشرفني أن أصافح قائدًا عظيمًا مثلك. فرد عليه نابليون: أما أنا فلا يشرفني أن أصافح خائنًا لوطنه مثلك. وانصرف الجاسوس، وبصق عليه نابليون من وراء ظهره…….اا * كم بصقة تنتظرها جباه الخونة لوطنهم وأهلهم، ممن شجع وشارك ومول وقاتل او كان حاضنآ لهولاء الارهابيين اللذين عاثو في الارض فسادا واجراما وعملو على قتل كل شريف لاينسجم مع ارائهم واهوأهم كم من الارواح قد ازهقو وكم من الدور قدخربو وكم من العوائل قد شردو .

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    • كيف ما عادش فيه كلام على تحرير طرابلس والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وحكومة الفرقاطه والإخوان والخنابه والتيوس. هل هزيمتكم ارضتكم بالأمر الواقع هل السراج هو إللي احشاه فيكم من غير زيت ولا حفتر فرض عليكم ان تلحسوا له خصياته وأنتم في حالة صمت من تاثير اللذه في كلتا الحالتين امشي فيك يا مهوده

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  • يابصطاردوا ارفع السراج لامك وزوجتك في حوشكم خمس سنوات اذا كنت معجب بيه، يالقاق ياوسخ . أما نحن الشعب الليبي فنرفضه وإياك رفضا قاطعا ونفوض الجيش الليبي بالقيادة للشعب ، لان كندرة حفتر انظف منك ومن السراج يازبالة

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  • هذا دليل واضح على غباوة الاخوان الذين قالوا على قنواتهم ومن اعلى مفكريهم المعتوه محمود عبدالعزيز ان السراج وحكومته فاسدين ويستحقوا السجن فكيف تطلب دعم مجرم فاسد الا اذا كنت مثلهم مجرم مستفيد

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  • الهنقاري احد الخونة العملاء والخيانة ليست غريبة عليه فجده كان خائنا وعميلا للطليان فلا تستغربوا منه هذا التصريح لانه من يومه قواد لكى يلعق أحذية أشكاله والذين بدورهم يلعقوا في أحذية أسيادهم المستعمرين .

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  • هذا هو المؤهل اللي ممكن يخلي واحد يصبح سفير او وزير مش كفاتهفي فبراير ما قبل ماقبل الي فات كان مفروص في انتخابات لكن مدد لهم رغم انهم منتهية صلاحيتهم.. هل نجدد لحكث طن فات وقتها?!

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  • يا رجال ليبيا هل السراج رجل , ياليت اسمه فايزة ويتزوجها اردوغان , لو ان السراج رجل ويقول انه رىيس لليبيا ماكادت ان تحدث هذه الحرب ,لو ان السراج رجل لقدم استقالته

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  • هل ستبقى المليشيات متحكمة فيه ام لا ؟ اذا كانت ستتحكم فيه فلا داعي لخمس او عشر يجب القتال حتى القضاء عليها . واذا كانت لا تستطيع التحكم فمن هو الذي يستطيع منعها منه . وما الجهة المحلية التي يمكن ان تسيطر على المليشيات لكي تستطيع الحكومة العمل بعيدا عن شبح المليشيات

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    • Ya diseased and top coward and Satan agent, 5 seconds is beyond any logic or imagination–their point is, so they could steal (top thieves) more $$$ and share it with the diseased Turks since the Turkish Lira is basically worthless/valueless

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