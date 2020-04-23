ويليامز: الوضع في ليبيا قاتم للغاية .. والبلاد تتحول إلى حقل تجارب للأسلحة الجديدة

رسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، صورة «قاتمة للغاية» للوضع في ليبيا، وذلك في مؤتمر عقدته عبر الإنترنت، الخميس، تحدثت خلاله عن تحول البلاد إلى «حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة».

وقالت ويليامز في بداية المؤتمر «يؤسفني أن أبلغكم أن لدي تقييمًا قاتمًا للغاية للوضع» في ليبيا، مشبهة الأوضاع في البلاد بـ«العاصفة المثالية لتصاعد الصراع الذي تغذيه مباشرة الأطراف الخارجية»، وأضافت إنها «حقًا حرب بالوكالة مزدهرة: لدينا المؤسسات المنقسمة، الفساد، الاقتصاد المتعثر، انخفاض شديد في الإيرادات النفطية، والوباء».

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وأشارت إلى إن ليبيا تتحول إلى «حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة» مع إرسال مؤيدي طرفي الحرب أسلحة ومقاتلين إلى هناك، في «انتهاك» للحظر المفروض على توريد السلاح، مؤكدة أن «أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة»، حسب وكالة «رويترز».

وقالت ويليامز: «لدينا شيء يسمى قاذفة اللهب برو-إيه وهي نوع من الأنظمة الحرارية يستخدم في الضواحي الجنوبية لطرابلس. ولدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام».

وأضافت «هذان مثالان فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري وهو أمر غير مقبول بالمرة»، داعية كل أولئك الذين ينتهكون حظر السلاح، ومنهم «دول جلست على الطاولة في برلين ووقعت على احترام حظر السلاح»، إلى احترام تعهداتها، مشيرة إلى أن هذه الدول ما زالت «تواصل انتهاك الحظر بشكل صارخ».

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