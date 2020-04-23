اخبار ليبيا الان

ويليامز: الوضع في ليبيا قاتم للغاية .. والبلاد تتحول إلى حقل تجارب للأسلحة الجديدة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، صورة «قاتمة للغاية» للوضع في ليبيا، وذلك في مؤتمر عقدته عبر الإنترنت، الخميس، تحدثت خلاله عن تحول البلاد إلى «حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة».

وقالت ويليامز في بداية المؤتمر «يؤسفني أن أبلغكم أن لدي تقييمًا قاتمًا للغاية للوضع» في ليبيا، مشبهة الأوضاع في البلاد  بـ«العاصفة المثالية لتصاعد الصراع الذي تغذيه مباشرة الأطراف الخارجية»، وأضافت إنها «حقًا حرب بالوكالة مزدهرة: لدينا المؤسسات المنقسمة، الفساد، الاقتصاد المتعثر، انخفاض شديد في الإيرادات النفطية، والوباء».

اقرأ أيضا ستيفاني ويليامز لقناة «الوسط»: مشكلات ليبيا لا يمكن حلها بالسلاح

وأشارت إلى إن ليبيا تتحول إلى «حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة» مع إرسال مؤيدي طرفي الحرب أسلحة ومقاتلين إلى هناك، في «انتهاك» للحظر المفروض على توريد السلاح، مؤكدة أن «أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة»، حسب وكالة «رويترز».

وقالت ويليامز: «لدينا شيء يسمى قاذفة اللهب برو-إيه وهي نوع من الأنظمة الحرارية يستخدم في الضواحي الجنوبية لطرابلس. ولدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام».

وأضافت «هذان مثالان فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري وهو أمر غير مقبول بالمرة»، داعية كل أولئك الذين ينتهكون حظر السلاح، ومنهم «دول جلست على الطاولة في برلين ووقعت على احترام حظر السلاح»، إلى احترام تعهداتها، مشيرة إلى أن هذه الدول ما زالت «تواصل انتهاك الحظر بشكل صارخ».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هل في اعتقادك يا سيده استيفاني أن أردوغان سيبصق علي وجه السراج رئيس حكومة الفرقاطه المنبثقه عن مؤامرة الصخيرات كما فعل نابليون بالعميل الذي مكنه من أحتلال بلاده يحكي أن الفرنسيين كانوا يبحثوا عن جاسوس ليمكنهم من اي معلومات حول النمسا وبجهد جهيد عثروا على رجل نمساوي كان يعمل مهربًا بين الحدود، واتفقوا معه على مبلغ من المال إذا هم استفادوا من معلوماته. فدلهم الخائن على منطقة جبلية يوجد فيها جيش نمساوي قديم، لكون المنطقة شبه مستعصية .وبالفعل.. تمكن الجيش الفرنسي من اقتحام المنطقة واحتلالها، وبعد أن استقر الوضع لفرنسا؛ جاء الخائن النمساوي لمقابلة (نابليون بونابرت)، فأدخلوه على الإمبراطور وكان جالسًا في قاعة كبيرة، وما إن رأى (نابليون) ذلك الجاسوس النمساوي؛ حتى رمى له بقبضة من النقود في صرة على الأرض؛ ليأخذها ثمن خيانته وجزاء أتعابه، فقال الجاسوس- كعادة أمثاله: سيدي العظيم؛ يشرفني أن أصافح قائدًا عظيمًا مثلك. فرد عليه نابليون: أما أنا فلا يشرفني أن أصافح خائنًا لوطنه مثلك. وانصرف الجاسوس، وبصق عليه نابليون من وراء ظهره…….اا * كم بصقة تنتظرها جباه الخونة لوطنهم وأهلهم، ممن شجع وشارك ومول وقاتل او كان حاضنآ لهولاء الارهابيين اللذين عاثو في الارض فسادا واجراما وعملو على قتل كل شريف لاينسجم مع ارائهم واهوأهم كم من الارواح قد ازهقو وكم من الدور قد خربوا وكم من العوائل قد شردوا

    رد