النجار يهنئ الليبيين بحلول شهر رمضان ويشدد على ضرورة التباعد الاجتماعي

هنأ مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، الليبيين بحلول شهر رمضان المبارك, وشدّد في كلمة له، على ضرورة الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.

وطالب النجار، يعدم التهاون على اتباع الإرشادات والتعليمات، المتعلقة بالحجر المنزلي، والمحافظة على التطهير والتعقيم في المنزل، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن ليبيا لم تجتاز مرحلة الخطر، في انتشار فيروس كورونا، ويجب أن تتكاثف الجهود لمنع انتشار هذا الوباء.

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