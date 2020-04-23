جهاز الإسعاف: إصابة مواطن جراء سقوط قذائف على عين زارة

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إصابة مواطن بشظية؛ جراء سقوط قذائف على منزل بشارع زويتة بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، مساء الخميس.

وقال علي إن سيارات الإسعاف مازالت في مكان الحادث، لافتًا إلى انضمام فريق إسعاف عين زارة مدعومًا بفريق الطورئ، وناشد المواطنين بالاتبعاد عن الشرفات وأفنية المنازل.

وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف أعلن في وقت سابق الخميس، سقوط مجموعة قذائف على شارع زويتة بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، ما تسبب في اشتعال النيران، ووجه نداءً عاجلًا للحماية المدنية لسرعة التحرك للسيطرة على النيران.

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