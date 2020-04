أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، الجمعة، عن وفاة

الشخص الذي أصيب نتيجة سقوط قذائف على عين زارة متأثرًا بجراحه.

