«بوشناف والمنفور» يناقشان التعاون المشترك بين الشرطة والجيش في مواجهة الإرهاب

استقبل وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، الخميس، آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء طيار محمد المنفور، في مكتبه بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي.

وناقش الوزير مع اللواء الوضع الراهن، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجيش والشرطة.

وثمن المستشار إبراهيم بوشناف، دور القوات الجوية وكافة أبناء القوات المسلحة في الحرب التي يخوضها الجيش حاليا لأجل بناء دولة القانون والمؤسسات.

بدوره، أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية، أن دور وزارة الداخلية بات واضحا وجليا في تعزيز أمن الوطن والمواطن، وحماية ظهر القوات المسلحة خاصة في المدن المحررة حديثا.