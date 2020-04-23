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جلالة: أكثر من 360 ألف شخص نزحوا من طرابلس يعانون ظروفًا غاية في الصعوبة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال وزير المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق غير المعتمدة، يوسف جلالة، الخميس، إن الاشتباكات والعمليات العسكرية حول مدينة ترهونة أدت إلى نزوح أكثر من 600 عائلة توزعت على مدن الخمس وزليتن والقره بوللي وقصر الأخبار وغيرها من المدن في المنطقة الغربية.

وأوضح جلاله في تصريح صحفي أن لجان الأزمة في هذه البلديات
والمدن تقوم بواجبها في مساعدة النازحين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأهل البر
من التجار ورجال الأعمال وصندوق الزكاة، مشيرًا إلى أن الاشتباكات حول العاصمة طرابلس
والتي اندلعت منذ أبريل 2019 أدت إلى نزوح أكثر من 60 ألف عائلة بمتوسط ستة أفراد للعائلة
الليبية، ما يعني أن متوسط عدد النازحين يبلغ أكثر من 360 ألف فرد أغلبهم من النساء
والأطفال وكبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف جلالة أن هؤلاء النازحين يعيشون ظروفا غاية في الصعوبة
من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك
ونقص أو انعدم السيولة النقدية وتأخر نزول المرتبات في المصارف وصعوبة الوصول إليها
في ظل وباء كورونا وما ترتب عليها من تقييد في الحركة ولساعات محددة تطبيقا لتنفيذ
إجراءات الطوارئ والحجر شبه الكلي.

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  • أكيد سيبصق اردوغان علي السراج رئيس حكومة الفرقاطه المنبثقه عن مؤامرة الصخيرات بعدما يحرق كرته وينتهي دوره في العماله لتركيا كما فعل نابليون بالعميل الذي مكنه من أحتلال بلاده يحكي أن الفرنسيين كانوا يبحثوا عن جاسوس ليمكنهم من اي معلومات حول النمسا وبجهد جهيد عثروا على رجل نمساوي كان يعمل مهربًا بين الحدود، واتفقوا معه على مبلغ من المال إذا هم استفادوا من معلوماته. فدلهم الخائن على منطقة جبلية يوجد فيها جيش نمساوي قديم، لكون المنطقة شبه مستعصية .وبالفعل.. تمكن الجيش الفرنسي من اقتحام المنطقة واحتلالها، وبعد أن استقر الوضع لفرنسا؛ جاء الخائن النمساوي لمقابلة (نابليون بونابرت)، فأدخلوه على الإمبراطور وكان جالسًا في قاعة كبيرة، وما إن رأى (نابليون) ذلك الجاسوس النمساوي؛ حتى رمى له بقبضة من النقود في صرة على الأرض؛ ليأخذها ثمن خيانته وجزاء أتعابه، فقال الجاسوس- كعادة أمثاله: سيدي العظيم؛ يشرفني أن أصافح قائدًا عظيمًا مثلك. فرد عليه نابليون: أما أنا فلا يشرفني أن أصافح خائنًا لوطنه مثلك. وانصرف الجاسوس، وبصق عليه نابليون من وراء ظهره…….اا * كم بصقة تنتظرها جباه الخونة لوطنهم وأهلهم، ممن شجع وشارك ومول وقاتل او كان حاضنآ لهولاء الارهابيين اللذين عاثو في الارض فسادا واجراما وعملو على قتل كل شريف لاينسجم مع ارائهم واهوأهم كم من الارواح قد ازهقو وكم من الدور قد خربوا وكم من العوائل قد شردوا

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