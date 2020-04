جلالة: أكثر من 360 ألف شخص نزحوا من طرابلس يعانون ظروفًا غاية في الصعوبة

قال وزير المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق غير المعتمدة، يوسف جلالة، الخميس، إن الاشتباكات والعمليات العسكرية حول مدينة ترهونة أدت إلى نزوح أكثر من 600 عائلة توزعت على مدن الخمس وزليتن والقره بوللي وقصر الأخبار وغيرها من المدن في المنطقة الغربية.

وأوضح جلاله في تصريح صحفي أن لجان الأزمة في هذه البلديات

والمدن تقوم بواجبها في مساعدة النازحين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأهل البر

من التجار ورجال الأعمال وصندوق الزكاة، مشيرًا إلى أن الاشتباكات حول العاصمة طرابلس

والتي اندلعت منذ أبريل 2019 أدت إلى نزوح أكثر من 60 ألف عائلة بمتوسط ستة أفراد للعائلة

الليبية، ما يعني أن متوسط عدد النازحين يبلغ أكثر من 360 ألف فرد أغلبهم من النساء

والأطفال وكبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف جلالة أن هؤلاء النازحين يعيشون ظروفا غاية في الصعوبة

من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك

ونقص أو انعدم السيولة النقدية وتأخر نزول المرتبات في المصارف وصعوبة الوصول إليها

في ظل وباء كورونا وما ترتب عليها من تقييد في الحركة ولساعات محددة تطبيقا لتنفيذ

إجراءات الطوارئ والحجر شبه الكلي.

