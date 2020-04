وزع الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، الخميس، مساعدات

غذائية على النازحين وذوي الدخل المحدود.

وأوضح الهلال الأحمر طرابلس، في تدوينة عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن فريق متطوعي الهلال الأحمر فرع طرابلس قاموا لليوم

الثاني على التوالي بتوزيع 110 سلة رمضانية على النازحين والأسر الفقيرة، مشيرًا

إلى ذلك جاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، وبدعم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط

واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

The post الهلال الأحمر فرع طرابلس يوزع مساعدات غذائية على الأسر النازحة والفقيرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24