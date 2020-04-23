دار الافتاء الليبية توضح بشأن مواقيت الصلاة الرسمية في ليبيا

أصدرت دار الافتاء الليبية في طرابلس التابعة لحكومة الوفاق توضيحاً بشأن مواقيت الصلاة الرسمية في ليبيا بعد تلقيه عدد من الشكاوي من قبل “مهجري المنطقة الشرقية”، حسب وصفه.

وجاء التوضيح كالتالي:

“تقدم إلى دار الإفتاء بعض مهجري المنطقة الشرقية، بورقة تبين مخالفة بعض المساجد لتوقيت الدولة الرسمي، في مدينتي اجدابيا والبريقة.

وبالنظر في الورقة التى أجريت على عينة عشوائية لبعض المساجد – والظاهر أن كل المساجد كذلك – في كلتا المدينتين، تبين أن أذان صلاة الفجر يتأخر عن التوقيت الرسمي بزمن يتراوح مابين 16 _ 20 دقيقة في اجدابيا.

وأما البريقة فإن أحد مساجدها الذي أخذ عينة، يحلُّ الأذان الأول محل الأذان الثاني فى التوقيت الرسمي، ويؤخر الأذان الثاني بعده بعشرين دقيقة.

وعليه فإن الدار تبين الآتي:

1- التقويم المعمول به شكلت له لجنة – في التسعينيات – من عدة جهات رسمية، وضُمَّ إليها عدد ممن لهم دراية بهذا الشأن، علاوة على مركز الاستشعار عن بعد، وترأسها أحد علماء ليبيا المعروفين بالعلم والفضل عليه رحمة الله، واستمر عملها على مدى عام، في تنقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، والصحراء والبحر، ترصد أوقات الصلاة يوما بيوم، ثم تحيل أعمالها إلى مركز الاستشعار، الذي يحدد الأوقات بالساعة والدقيقة، معتمدا زاوية محددة في الأفق لوقتي الفجر والعشاء، ثم يفرغ أوقات كل يوم محددًا بالساعات والدقائق لكل مدينة من مدن البلاد.

ومثل هذا العمل الكبير – الموجود بمركز الاستشعار عن بعد – هو أقصى ما تتحقق به الثقة، ويحصل معه الاطمئنان إلى أن العبادة وقعت في وقتها، فلا تجوز مخالفته في المساجد التي يصلي فيها عامة المسلمين، ومن صنع ذلك فقد خان المسلمين وغرَّر بهم – لأن (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن) – ولو علم الناس ذلك ماقبلوه. وهذا الطريق في تحديد المواقيت عليه العمل في كل بلاد الإسلام، وارتضاه علماء الأمة قاطبة دون نكير، وماكان به من خطأ يمكن إصلاحه.

2- الأذان إعلام بدخول أول وقت الصلاة، وعليه تصح صلاة من صلى حينها، وصيام من أمسكَ حين سمع النداء؛ لأنه الوقت الذي تبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولا يجوز للصائم تجاوزه، وإلا لم يعتد بصيامه، ويجب عليه قضاؤه إن كان فرضًا، وهو آثمٌ إن علم ذلك وتعمده، وهذا الوقت هو أول اليوم الشرعي الذي أناط به الشرع أحكاما كثيرة، كصيام الفرض، والتطوع، والقضاء، والنذور، والكفارات، ومواعيد الزكوات، والعدد، والحيض، وبراءة الأرحام، وسوى ذلك مما لمعرفة دخول اليوم الشرعي دخل فيه.

3- يجب على القائمين على المساجد إدارة وإمامة وأذانا في هذه المناطق وماجاورها، أن يتقوا الله في عبادات المسلمين، وأن يعيدوا العمل بالتوقيت الرسمي – خصوصا في الفجر الذي هو بداية اليوم الشرعي وتتعلق به أحكامه – وعليهم أن يعلموا أنه لا عذر لهم عند الله يوم القيامة، كما عليهم أن يصارحوا الناس بما إذا كان هذا العمل ينسحب على السنين الماضية – والظاهر أنه كذلك – ليتدارك المسلم مايجب تداركه، ويصلح مايمكن إصلاحه، فإن الحق قديم لا يبطله شئ، ومراجعة الحق أولى من التمادي في الباطل، كما قال عمر رضي الله عنه.

4- ويجب على سكان هذه المناطق أن يلتزموا التوقيت الرسمي للدولة في مستقبل زمانهم، ولا يلتفتوا إلى مايلقى إليهم من تأويلات شاذة لا قيمة لها، ويقضوا صيامهم؛ لأن شرط صحته الإمساك عند دخول أول الوقت، بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، المحدد بالساعة في التوقيت الرسمي، وليعلموا أن ما وقعوا فيه من تغرير، أو جهل بالحكم الشرعي لا يصلح عذرا؛ لأن العبرة في صحة العمل بموافقة أمر الشارع، وتجاوز وقت الإمساك تجاوز له، يقتضي عدم الصحة، ولزوم القضاء، وإن كان فاعل ذلك متعمدًا فعليه الإثم، لانتهاكه حرمة الشهر في مذاهب أهل السنه كلها، بل إن بعضها – كمذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما – يلزمه بالكفارة عن كل يوم مع القضاء والتأثيم، لانتهاكه حرمة الشهر، وإن كان مغرَّرا به فليس عليه إلا القضاء، والإثم على من غرَّه.

5- بالنسبه للبريقة فإن المسجد الذي أخذ عينة – أحلّ الأذان الأول محل أذان دخول الوقت، وأخر أذان الصلاة عشرين دقيقة، فقلب الموازين وغير معالم الدين، فإن الأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت، فمحله أوله، لا أن يؤخر عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (…حتى يؤذن إبن أم مكتوم )؛ لأنه كان أعمى، فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني أن الفجر قد طلع.

أما الأذان الأول فمحله السدس الأخير من الليل، كما هي السنة، لقوله صلي الله عليه وسلم: (إنّ بلالا يؤذنُ بليل فكلوا وأشربوا حتّى يؤذن ابن أم مكتوم)؛ لأن القصد منه إيقاظ النائم، وتنبيه الغافل، وطهارة الجنب، والتسحر، حتى لا يفوت وقته بدخول الفجر، إلى غير ذلك، كما يجب قضاء الصيام على من كان إمساكه مع الأذان الثاني؛ لتأخره عن طلوع الفجر عشرين دقيقة.

6 – يجب على المؤذنين وعامة الناس، أن يبحثوا عن التوقيت الرسمي للبلاد، ويتابعوه يوما بيوم، وهو موجود تحت عنوان: (مواقيت الصلاة في معظم المدن الليبية). عبر نظام أندرويد. إصدار 2.4 و من تصميم عبدالعاطي محمد سالم .

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