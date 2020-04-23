مسيرات شعبية ونواب بالبرلمان يفوضون القيادة العامة لتولي شؤون البلاد

استجابة لدعوة القائد العام للجيش خليفة حفتر، بالخروج والمطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، فوٌض عدد من أعضاء مجلس النواب القيادة العامة للجيش بإدارة شؤون البلاد.

وقال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”: “أبارك ما جاء في كلمة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وأعلن تفويضي الكامل للقيادة العامة للجيش لتولي قيادة البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها، بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي وكل الأجسام السياسية الحالية”

بدوره، أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، في منشور عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، تفويض خليفة حفتر بتولي زمام السلطة بعد تحرير طرابلس.

وخرجت مسيرات في عدة مدن ليبية بنغازي والمرج واجدابيا لتفويض حفتر، كما أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، مساء الخميس، في بيان له، تفويض القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، بإدارة شؤون البلاد، واستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، وبناء مؤسساتها السياسية بشكل سليم.