السريتي: نسعى لفتح الحدود الليبية مع الجزائر لتوريد السلع الغذائية

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة بسبها، منصور السريتي، الخميس،

إن الغرفة قد تقدمت بطلب لوزير الاقتصاد بحكومة الوفاق غير المعتمدة، علي العيساوي،

بشأن مخاطبة وزير الاقتصاد الجزائري، لفتح الحدود الجزائرية الليبية لتوريد السلع الغذائية.

وأوضح السريتي في تصريح صحفي، أن وزير التجارة الجزائري،

كمال زريق، وعد أن تتكفل وزارته بدعم 30% من ثمن السلع الموردة لصالح التجار الليبيين

المسجلين في غرفة التجارة والصناعة سبها، بالإضافة إلى دعمها ثمن شحن عربات نقل السلع

الغذائية من المصانع إلى الحدود الليبية بنسبة 50% وذلك في إطار مساهمة وزارة التجارة

الجزائرية في تخفيف مختنقات تجار وسكان الجنوب الليبي وضمان انسياب السلع.

وأضاف السريتي أن مناطق الجنوب تعاني من نقص شديد في اسطوانات

غاز الطهي، مبينًا أن الاسطوانة الواحدة قد تصل إلى 250 دينار فما فوق، مؤكدًا عدم

وجود وقود البنزين في المنطقة، وأنه إن وجد فسعر اللتر منه يصل إلى 3 دنانير.

