البعثة الأممية تدعو لوقف القتال في ليبيا

دعت البعثة الأممية في ليبيا، إلى هدنة لوقف إطلاق النار، في شهر رمضان المبارك، ولأجل العمل على مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت البعثة، في تهنئتها للشعب الليبي، بحلول شهر رمضان المبارك، أن تضم صوتها إلى الدعوة التي أطلقها عدد من النشطاء المدنيين والإعلاميين والسياسيين من مختلف المناطق والتوجهات والداعية إلى هدنة وإسكات صوت الرصاص والصواريخ.

وأشارت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إن دعوتها تأتي إنسجاما مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي.

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