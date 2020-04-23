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البعثة الأممية تدعو لوقف القتال في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت البعثة الأممية في ليبيا، إلى هدنة لوقف إطلاق النار، في شهر رمضان المبارك، ولأجل العمل على مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت البعثة، في تهنئتها للشعب الليبي، بحلول شهر رمضان المبارك، أن تضم صوتها إلى الدعوة التي أطلقها عدد من النشطاء المدنيين والإعلاميين والسياسيين من مختلف المناطق والتوجهات والداعية إلى هدنة وإسكات صوت الرصاص والصواريخ.

وأشارت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إن دعوتها تأتي إنسجاما مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الشعب يقول لا لوقف اطلاق النار حتي يتم القضاء علي كافة الفجار من الخونه والأخوان والعملاء وبعد ان يبصق اردوغان علي وجه السراج كما بصق نابليون علي وجه العميل النمساوي الذي مكنه من أحتلال جزء من النمسا حيث كانوا الفرنسيين يبحثوا عن جاسوس ليمكنهم من اي معلومات حول النمسا وبجهد جهيد عثروا على رجل نمساوي كان يعمل مهربًا بين الحدود، واتفقوا معه على مبلغ من المال إذا هم استفادوا من معلوماته. فدلهم الخائن على منطقة جبلية يوجد فيها جيش نمساوي قديم، لكون المنطقة شبه مستعصية .وبالفعل.. تمكن الجيش الفرنسي من اقتحام المنطقة واحتلالها، وبعد أن استقر الوضع لفرنسا؛ جاء الخائن النمساوي لمقابلة (نابليون بونابرت)، فأدخلوه على الإمبراطور وكان جالسًا في قاعة كبيرة، وما إن رأى (نابليون) ذلك الجاسوس النمساوي؛ حتى رمى له بقبضة من النقود في صرة على الأرض؛ ليأخذها ثمن خيانته وجزاء أتعابه، فقال الجاسوس- كعادة أمثاله: سيدي العظيم؛ يشرفني أن أصافح قائدًا عظيمًا مثلك. فرد عليه نابليون: أما أنا فلا يشرفني أن أصافح خائنًا لوطنه مثلك. وانصرف الجاسوس، وبصق عليه نابليون من وراء ظهره…….اا * كم بصقة تنتظرها جباه الخونة لوطنهم وأهلهم، ممن شجع وشارك ومول وقاتل او كان حاضنآ لهولاء الارهابيين اللذين عاثو في الارض فسادا واجراما وعملو على قتل كل شريف لاينسجم مع ارائهم واهوأهم كم من الارواح قد ازهقو وكم من الدور قد خربوا وكم من العوائل قد شردو

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  • Perhaps it did not pass thru your concrete skull, the UN is the sole enemy to LIBYA & its great & humble people, and they are so sick of you, your daily trash & the UN-the mother of all EVIL
    Get Lost and enjoy some chocolate in Geneva-SW and try to lure in the chocolate lady( alSaaraj) for good chocolate since she is done -cooked for good–

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