الشركة العامة للكهرباء: فرق الصيانة تواصل أعمالها رغما عن الظروف الأمنية الصعبة

أفادت الشركة العامة للكهرباء، أن فرق الصيانة تتابع أعمال الصيانة اللازمة لمكونات الشبكة الكهربائية، في وقت يتجه فيه المواطنين لقضاء حاجياتهم من الأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك، لأجل توفير الكهرباء وعدم إنقطاعها.

وفي وقت سابق، أشارت الشركة، أنه نتيجة للاشتباكات الجارية في جنوب طرابلس، أصيب محول كهربائي في منطقة القره بوللي، وتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي على عدة أحياء في المنطقة، وأن فرق الصيانة جاهزة لإجراء أعمال الصيان، بالرغم من الظروف الأمنية نتيجة الاشتباكات.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن مجموعة من المجرمين قامت بسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 1800متر على محول “مبروك غانم” من30الجمال، ببلدية الجفارة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الاعتبارية بالبلدية، بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.

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