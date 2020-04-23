اخبار ليبيا الان

الشركة العامة للكهرباء: فرق الصيانة تواصل أعمالها رغما عن الظروف الأمنية الصعبة

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، أن فرق الصيانة تتابع أعمال الصيانة اللازمة لمكونات الشبكة الكهربائية، في وقت يتجه فيه المواطنين لقضاء حاجياتهم من الأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك، لأجل توفير الكهرباء وعدم إنقطاعها.

وفي وقت سابق، أشارت الشركة، أنه نتيجة للاشتباكات الجارية في جنوب طرابلس، أصيب محول كهربائي في منطقة القره بوللي، وتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي على عدة أحياء في المنطقة، وأن فرق الصيانة جاهزة لإجراء أعمال الصيان، بالرغم من الظروف الأمنية نتيجة الاشتباكات.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن مجموعة من المجرمين قامت بسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 1800متر على محول “مبروك غانم” من30الجمال، ببلدية الجفارة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الاعتبارية بالبلدية، بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك