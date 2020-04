مالية الوفاق: الانتهاء من إعداد مرتبات أبريل وإحالتها للمصرف المركزي الأحد المقبل

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، إنها انتهت من إعداد أذونات الصرف والصكوك الخاصة بمرتبات شهر أبريل لكافة القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

وأوضحت الوزارة، أنها نفذت قرار المجلس الرئاسي رقم270 القاضي بخفض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية، في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 20% الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 للعام 2011، بما فيها مرتبات العاملين في المؤسسات التي قررت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20%، مشيرة إلى أن كافة الإجراءات ستحال صباح الأحد المقبل، لإدارة العمليات المصرفية، بالمصرف المركزي طرابلس، تمهيدا لتسييلها للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

