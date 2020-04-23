قبائل الأشراف والمرابطين تفوض قيادة الجيش لتولي أمور البلاد (بيان)

أعلن المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، الخميس، في بيان له، تفويض القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، لتولي أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي.

وقال المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، خلال البيان: “نحن أبناء قبائل الأشراف والمرابطين نعلن وبكل قوة عن تفويض المؤسسة العسكرية بقيادة خليفة حفتر، لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي المتمثلة في الحياة الآمنة المستقرة وحق الأمان والنمو الاقتصادي والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد”.

وأكمل البيان “نؤكد بكل ما نملك على أننا نؤيد هذا التوجه لإنهاء المعاناة لشعبنا وإيقاف مجالس العبث وإنهاء الفساد والعمل على قيادة البلاد ومعالجة المشاكل وحفظ وصون ممتلكات وموارد الدولة التي تهدر ليل نهار”، مشيرا إلى أنه لامجال للتردد، متابعا: “دعونا ندعم المؤسسة العسكرية وتصحيح المسار وإنهاء المعاناة”