التكتل المدني الديمقراطي يعلن دعمه لكلمة المشير خليفة حفتر

أعلن التكتل المدني الديمقراطي، تأييده لما ورد في كلمة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، لإنهاء الأزمة التي تعيشها ليبيا.

وأوضح التكتل في بيانه، أنه مع تفويض المؤسسة العسكرية، لتتولى مباشرة زمام الأمور في ليبيا، لاستكمال مهمتها الوطنية في قيادة البلاد، خلال المرحلة الإنتقالية، لتهيئة الظروف والمعطيات الملائمة الضرورية لاستئناف المسار الديمقراطي، بعد الانتهاء من إعداد دستور دائم للبلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات عامة لاختيار المؤسسات التشريعية والتنفيذية التي ينص عليها الدستور.

وأشار التكتل المدني الديمقراطي، في بيانه الصادر في مدينة بنغازي، أن المؤسسة العسكرية، هي الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار وقيادة البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلن التكتل، عن استعداده التام، للمساهمة بكل ما يملك من طاقات مادية ومعنوية في دعم خطة القيادة في هذا الاتجاه، ودعم جهود حكومة وطنية تشكلها القيادة العامة، لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.

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