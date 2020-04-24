مسلحون في غريان يسرقون سيارات رش وتعقيم مخصصة لبلديات في الجنوب

أخبار ليبيا24

تعرضت عدة سيارات نوع “ميستوبيشي” رباعية الدفع مجهزة للرش والتعقيم مخصصة لبلديات الجنوب لعملية سطو مسلح في غريان ظهر الخميس من قبل مجموعة مسلحة على الطريق العام.

السيارات كانت قد خصصت من قبل وزارة الصحة في حكومة الوفاق لبلديات الجنوب من ضمن تجهيزات ومعدات أخرى لمجابهة فيروس كورونا في هذه البلديات.

وتعرضت القافلة لبوابة وهمية على الطريق العام ضمن الحدود الإدارية لبلدية غريان ، وتم سرقة السيارات بقوة السلاح، حيث هذه السيارات تخص بلديات أوباري – الغريفة – وادي عتبه – الشويرف – أبراك .

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