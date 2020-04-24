مركز مكافحة الامراض يكشف نتيجة 156 عينة اشتباه بكورونا وارتفاع عدد حالات الوفيات

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 156 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وارتفاع جديد لعدد حالات الوفاة بسبب الفيروس.

وقال اللمركز في البيان الذي حمل الرقم 44 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020م عدد (156) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت كافة النتائج سالبة.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وفاة حالة أخرى مصابة بالفيروس، ليكون إجمالي الوفيات حالتين.

ومن جديد لم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز.

وأرتفع عدد حالات الاصابة في ليبيا إلى 60 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 18 حالة، وتوفيت حالتين.

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