اخبار ليبيا الان

«المركز الوطني» يعلن عن حالة وفاة جديدة.. وعدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه، اليوم الخميس، رقم (46)، استلامه 156 عينة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وجاءت جميع النتائج سالبة.

وأوضح «المركز الوطني» في بيانه المنشور على حسابه الرسمي على فيسبوك،  اليوم الخميس، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم الخميس الموافق 23 أبريل عدد 156 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت كافة النتائج سالبة.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن وفاة حالة أخرى مصابة بالفيروس، ليكون إجمالي الوفيات حالتين.

الوسوم

156 حالة جديدة إصابة المركز الوطني لمكافحة الأمراض الوفاة سلبية العينات كورونا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك