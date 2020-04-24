«المركز الوطني» يعلن عن حالة وفاة جديدة.. وعدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه، اليوم الخميس، رقم (46)، استلامه 156 عينة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وجاءت جميع النتائج سالبة.

وأوضح «المركز الوطني» في بيانه المنشور على حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم الخميس، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم الخميس الموافق 23 أبريل عدد 156 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت كافة النتائج سالبة.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن وفاة حالة أخرى مصابة بالفيروس، ليكون إجمالي الوفيات حالتين.