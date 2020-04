عقدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، الخميس، اجتماعًا

تمهيديًا بمقر الوزارة في بنغازي، لوضع آلية لملف المصالحة الوطنية, وتحديد الأسس والثوابت

التي تقود إلى صياغة مشروع للمصالحة الوطنية.

وناقش الاجتماع جملة من الرؤى والأفكار ووجهات النظر المتعلقة

بملف المصالحة الوطنية، وتبادل المشاركين الآراء حول كيفية وضع الآلية لتفعيل وتحريك

الملف، كما طرحت خلال الاجتماع فكرة تشكيل غرفة بالخصوص تضم عددا من المستشارين والخبراء

والمهتمين بالملف تجتمع بشكل دوري وتتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر وتطرح التجارب

السابقة التي مر بها العالم في مختلف الدول وتعرّج على التجربة الليبية في السابق مع

الوضع في عين الاعتبار خصوصية المجتمع الليبي وتركيبته الثقافية.

وضم الاجتماع نخبة من المستشارين التابعين لخارجية

المؤقتة، ومجموعة من الأكاديميين، بحسب بيان للوزارة.

The post في اجتماع تمهيدي.. خارجية المؤقتة تناقش ملف المصالحة الوطنية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24