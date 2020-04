أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، عن تسجيل

حالة وفاة جدبدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى حالتين.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم الخميس، 156 عينة، مؤكدًا أن نتائج فحص هذه العينات جاءت سالبة وتبين خلوها جميعًا من المرض.

