عميد “الغريفة”: استرجعنا 4 سيارات بعد سرقتها في “غريان”

أكد عميد بلدية الغريفة عبد الستار السنوسي أنه تم استرجاع سيارات الرش الخاصة بالوقاية من وباء فيروس كورونا والتي استلمها عمداء بلديات الجنوب من وزارة الصحة بحكومة الوفاق بعد ان تعرضت لسطو من قبل مجموعة من الخارجين على القانون.

أضاف “السنوسي” في إيجاز صحفي اليوم الجمعة، أنه تم استرجاع 4 سيارات من اصل 5 بفعل الخيرين من اهل غريان وبمجهودات رجال الامن غريان والحكماء والشباب الغيور علي الوطن.

الحادثة التي أشار إليها “السنوسي” كانت محل تعليق القيادي حسن شابة، أحد وجهاء مصراتة، حيث اتهم فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق بالتقصير على إثرها معلقا على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: يا وزير الداخلية صرنا نسرق في وضح النهار.