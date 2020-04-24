الخطوط الإفريقية بنغازي تُفوض قيادة الجيش لإدارة شؤون البلاد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية بالمنطقة الشرقية، تفويضها للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر لقيادة البلاد في المرحلة الراهنة.

وقال مدير الشركة سراج الفيتوري، في منشور عبر الصفحة الرسمية للشركة: “لقد بلغ السيل الزبى وكل يوم يمضي يزداد هؤلاء المجرمين توغلاً في مؤسسات الدولة التي أهلكوها ودمروا مقدراتها وجعلوها في أسفل المستويات، وشركة الخطوط الجوية الإفريقية خير مثال”

وتابع: “نسأل الله العظيم أن يحفظ جيشنا وينصرهم على الإرهاب والمجرمين وثلة الفاسدين الذين أهلكوا البلاد”، وفق المنشور.