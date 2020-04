إفتاء الوفاق تعترف بالاستشعار عن بُعد مركزًا لتحديد تواقيت الصلاة والصوم

أصدرت دار الإفتاء التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس،

توضيحًا بشأن مواقيت الصلاة الرسمية في ليبيا.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها أنها تلقت عددًا من الشكاوي

من قبل “مهجري المنطقة الشرقية” بشأن مخالفة بعض المساجد لتوقيت الدولة الرسمي،

في مدينتي اجدابيا والبريقة، مشيرة إلى أنه بالنظر في الشكاوى تبين أن أذان صلاة الفجر

يتأخر عن التوقيت الرسمي بزمن يتراوح ما بين 16 _ 20 دقيقة في اجدابيا، مبينة أنه في

أحد مساجد البريقة يحلُّ الأذان الأول محل الأذان الثاني فى التوقيت الرسمي، ويؤخر

الأذان الثاني بعده بعشرين دقيقة.

وأضافت دار الإفتاء أن التقويم المعمول به شكلت له لجنة في

التسعينيات من عدة جهات رسمية، وضُمَّ إليها عدد ممن لهم دراية بهذا الشأن، علاوة على

مركز الاستشعار عن بعد، واستمر عملها على مدى عام، في تنقل بين الشرق والغرب والشمال

والجنوب، والصحراء والبحر، ترصد أوقات الصلاة يوما بيوم، ثم تحيل أعمالها إلى مركز

الاستشعار، الذي يحدد الأوقات بالساعة والدقيقة، معتمدا زاوية محددة في الأفق لوقتي

الفجر والعشاء، ثم يفرغ أوقات كل يوم محددًا بالساعات والدقائق لكل مدينة من مدن البلاد.

وطالبت دار الإفتاء القائمين على المساجد إدارة وإمامة وأذانا

في هذه المناطق وما جاورها، أن يعيدوا العمل بالتوقيت الرسمي خصوصا في الفجر الذي هو

بداية اليوم الشرعي وتتعلق به أحكامه، داعية سكان هذه المناطق أن يلتزموا التوقيت الرسمي

للدولة في مستقبل زمانهم، ولا يلتفتوا إلى ما يلقى إليهم من تأويلات شاذة لا قيمة لها،

ويقضوا صيامهم؛ لأن شرط صحته الإمساك عند دخول أول الوقت، بحسب البيان.

يُشار إلى أن مركز الاستشعار عن بُعد، والذي هو أحد

إنجازات الزعيم الراحل، معمر القذافي، يشهد له تاريخه بدقة حساباته وتحديده لدخول الشهور

والأعياد ورمضان، وهو أقصى ما تتحقق به الثقة، ويحصل معه الاطمئنان إلى أن العبادة

وقعت في وقتها.

