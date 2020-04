المنصوري منتقدًا مبادرة صالح: الذين وضعوا قانون التقاعد على صواب

انتقد عضو لجنة الستين لصياغة مشروع الدستور، ضو

المنصوري، الخميس، المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للصلح.

وقال المنصوري في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إنه بعد خطاب عقيلة صالح اتضح أن الذين وضعوا قانون التقاعد

على صواب.

وكان عقيلة صالح قد أطلق في وقت سابق الخميس، مبادرة للصلح،

مؤكدًا أن العودة للشعب الليبي مطلبًا وطنيًا لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح

للوصول إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة، على حد قوله.

