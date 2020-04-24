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المنصوري منتقدًا مبادرة صالح: الذين وضعوا قانون التقاعد على صواب

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

انتقد عضو لجنة الستين لصياغة مشروع الدستور، ضو
المنصوري، الخميس، المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للصلح.

وقال المنصوري في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل
الاجتماعي “فيسبوك” إنه بعد خطاب عقيلة صالح اتضح أن الذين وضعوا قانون التقاعد
على صواب.

وكان عقيلة صالح قد أطلق في وقت سابق الخميس، مبادرة للصلح،
مؤكدًا أن العودة للشعب الليبي مطلبًا وطنيًا لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح
للوصول إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة، على حد قوله.

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  • أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية بالمنطقة الشرقية، تفويضها للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر لقيادة البلاد في المرحلة الراهنة.

    وقال مدير الشركة سراج الفيتوري، في منشور عبر الصفحة الرسمية للشركة: “لقد بلغ السيل الزبى وكل يوم يمضي يزداد هؤلاء المجرمين توغلاً في مؤسسات الدولة التي أهلكوها ودمروا مقدراتها وجعلوها في أسفل المستويات، وشركة الخطوط الجوية الإفريقية خير مثال”

    وتابع: “نسأل الله العظيم أن يحفظ جيشنا وينصرهم على الإرهاب والمجرمين وثلة الفاسدين الذين أهلكوا البلاد”، وفق المنشور.

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