بلدية طرابلس المركز تواصل خدمة توزيع إسطوانات غاز الطهي لليوم الثاني

باشرت بلدية طرابلس المركز لليوم الثاني، خدمة توزيع إسطوانات غاز الطهي، للمنازل.

وأوضحت البلدية، أنها قامت بتوزيع 300 إسطوانة على محلة بلخير وعمر المختار وميدان الشهداء.

وأشارت بلدية طرابلس المركز، أن طريقة الحصول على خدمة توصيل إسطوانات غاز الطهي للمنازل، تتم عبر التواصل مع مختار المحلة المقيم بها، في الصباح الباكر لتسليم إسطوانة غاز الطهي الفارغة وتسجيل الاسم ورقم الهاتف وعنوان السكن، لتسليم إسطوانات غاز الطهي المعبأة أمام المنزل.

وأضافت البلدية، أن تكلفة إستبدال إسطوانة غاز الطهي مع التوصيل لباب البيت 5 دينار فقط.

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