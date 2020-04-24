لجنة مكافحة كورونا في سرت تعقد اجتماعا مشتركا مع اللجنة الاستشارية الطبية

عقد رئيس اللجنة الرئيسة لمكافحة وباء كورونا بمدينة سرت، العقيد ميمي لامين الصادقأ اجتماعا مشتركا مع اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا بسرت ورؤساء لجان الإمداد الطبي والرصد والتقصي والإعلام وعيادة الأسنان، بحضور أعضاء اللجنة، بمقر مديرية أمن سرت.

وتناول الاجتماع متابعة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، إضافة إلى استعراض مقترح مقر بديل لقسم العزل والعمل على تجهيزه ومتابعة تجهيز مقري الحجر الصحي بمركز الرعاية الصحية والهلال الأحمر الليبي.

وناقش الاجتماع المشترك، إيجاد مقر للحجر الصحي للأطباء، واستعراض مهام لجنة الرصد وتحديد تبعيتها لمركز الأمراض السارية.

وتم الاتفاق في الاجتماع، على ضرورة استلام التجهيزات المرسلة من وزارة الصحة لمكافحة وباء كورونا والتي وصلت مستشفى ابن سيناء وذلك لتجهيز قسم العزل الجديد.

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